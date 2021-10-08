Зрители массово скупили одну и ту же обувь после выхода нового сериала Netflix

Производитель обуви и предметов одежды Vans увеличил продажи благодаря возглавившему топ рейтинга Netflix южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара». Об этом сообщает Variety со ссылкой на исследование Sole Supplier.

Речь идет о белых слипонах Triple White, стоимость которых составляет 50 долларов (3590 рублей). По сюжету сериала, герои вымышленной игры носили именно эту модель обуви на протяжении всех эпизодов.

Согласно информации издания, зрители начали массово скупать одни и те же слипоны марки: спрос на них увеличился на рекордные на 7800 процентов после выхода сериала. В то же время в октябре запрос «белые слипоны» в поисковых системах сети увеличился на 97 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

«Игра в кальмара» — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария стал Хван Дон Хек. Сериал, состоящий из девяти эпизодов, повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение об участии в тайной игре на выживание. Мировая премьера сериала состоялась 17 сентября на платформе Netflix, после чего картина возглавила топ стримингового сервиса в 90 странах мира.

Ранее в октябре сообщалось, что магазин придумал способ заработать на сериале «Игра в кальмара». В преддверии Хеллоуина интернет-магазин Amazon начал продавать сине-белый спортивный костюм, состоящий из спортивных штанов, футболки и олимпийки на молнии с номером игрока на выбор на груди и спине. Стоимость комплекта на сайте составляет 34 фунта стерлингов (3,3 тысячи рублей).

