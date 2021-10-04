Сериал о детских играх на выживание возглавил топ Netflix в 90 странах

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» возглавил топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах. Об этом сообщает Vulture.

Уточняется, что шоу режиссера Хван Дон-хека о жестоких детских играх на выживание может стать самым успешным сериалом на платформе, обогнав такие хиты, как «Бриджертоны» и «Ведьмак». Проект вошел в список из 18 наиболее востребованных шоу в США, а также собрал положительные оценки на порталах Metacritic, Rotten Tomatoes и IMDb.

Автор статьи указал на быстрый рост популярности «Игры в кальмара», чей сценарий не был основан на каком-либо фильме или книге, поэтому не имел фанатской базы. Кроме того, за пределами Южной Кореи до премьеры его почти не рекламировали.

«Игра в кальмара» — первое южнокорейское шоу, возглавившее топ Netflix. Оно рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.