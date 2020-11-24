Назван самый популярный мини-сериал на Netflix

Назван самый популярный мини-сериал на стриминговом сервисе Netflix. Информация об этом появилась на сайте компании.

«Ход королевы» (The Queen’s Gambit) признали самым просматриваемым шоу за всю историю существования платформы. За первые 28 дней после публикации сериал посмотрели 62 миллиона пользователей. Проект вошел в топ-10 сериалов в 92 странах и занял первое место в 63 странах, включая Великобританию, Аргентину, Израиль и ЮАР.

О популярности сериала говорит и то, что роман Уолтера Тевиса «Ход королевы», на котором было основано шоу, спустя 37 лет после выхода попал в список бестселлеров The New York Times. Кроме того, количество поисковых запросов в Google, связанных с шахматами, увеличилось вдвое после премьеры шоу.

«Ход королевы» состоит из семи эпизодов. Сериал рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая на пути к титулу величайшей шахматистки мира вынуждена бороться с эмоциональными проблемами, а также с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Главную роль в проекте исполнила Аня Тейлор-Джой, известная по фильмам «Сплит», «Стекло» и «Ведьма».