Названы самые ожидаемые фильмы и сериалы полугодия, которые эксклюзивно выйдут в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что с марта по сентябрь подписчикам предложат более 50 премьер. Уже 26 марта будут доступны первые серии комедийных сериалов «Проект "Анна Николаевна"» с Зоей Бербер в главной роли и «Последний министр» с Яном Цапником и Ольгой Сутуловой. Также в новом сезоне подписчики онлайн-кинотеатра увидят драму «Водоворот» с Владимиром Вдовиченковым, комедийный сериал «Беспринципные» режиссера Романа Прыгунова, драму «Кликбейт» режиссера Романа Волобуева, мистический триллер «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского, комедию «Настя, соберись» от продюсеров «Я худею» Константина Майера, Сергея Корнихина и Николая Куликова.

Весной и летом состоятся премьеры зарубежных сериалов, среди которых — «Тригонометрия», «Меломанка», «Мисс Скарлетт», «Засланец из космоса», «Дивный новый мир», «Алекс Райдер». Кроме того, подписчики смогут продолжить просмотр шоу «Рик и Морти», «Харли Квинн», «Бэтвумен», «Йеллоустоун».

После кинопроката пользователи увидят картины Алексея Германа-младшего «Воздух», Валерия Тодоровского «Гипноз» и других режиссеров. А фильм «Фея» Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли выйдет на «КиноПоиск HD» одновременно с кинопрокатом уже 30 апреля. В скором времени в онлайн-кинотеатры также станут доступны «Джентльмены», «Уроки Фарси» и «Пушки Акимбо».

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