Коллеги Владислава Листьева написали имя предполагаемого убийцы

Коллеги первого гендиректора телекомпании ОРТ Владислава Листьева написали имя предполагаемого убийцы журналиста. Они сделали это анонимно во время съемок в документальном фильме, посвященном 25-летию гибели телевизионного ведущего и продюсера.

Режиссер картины «Листьев. Новый взгляд» Родион Чепель собирал записки с именами во время интервью с людьми, которые входили в окружение Листьева. В финале Чепель вскрыл коробку с бумагами и зачитал имена. По его словам, два человека оставили записки пустыми, однако остальные написали свою версию.

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В съемках приняли участие в том числе журналисты Леонид Парфенов, Александр Любимов, Александр Политковский и Эдуард Сагалаев, а также телеведущий Леонид Якубович. В фильм вошли комментарии и менее публичных людей: бывшего главного редактора «Коммерсанта» Михаила Михайлина, осуществившего первое расследование гибели Листьева, и предпринимателя Игоря Удалова, который в 1990-е был гендиректором компании «ИнтерВИД», продававшей рекламное время на ОРТ.

В августе 2018 года коллега Листьева по программе «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал заказчиком его убийства покойного олигарха Бориса Березовского. Однако другой бывший ведущий «Взгляда» Александр Политковский посчитал эту версию несостоятельной из-за отсутствия доказательств причастности олигарха к преступлению.

Двухсерийный документальный фильм «Листьев. Новый взгляд» выпущен 26 февраля на КиноПоиск HD. Это не первый проект, посвященный расследованию убийства известного российского журналиста. Специальные передачи неоднократно выходили на телеканалах и в интернете в связи с тем, что официальное расследование убийства было приостановлено в 2009 году.

Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года возле своего дома в Москве. Преступление официально до сих пор не раскрыто. Среди возможных заказчиков убийства Листьева ранее называли бизнесмена Бориса Березовского, медиамагната Владимира Гусинского и начальника охраны Ельцина Александра Коржакова. Несколько раз появлялась и версия о том, что убийство Листьева организовал Лисовский, который руководил в те годы компанией «Реклама-холдинг».

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