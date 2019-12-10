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Эрнст рассказал о цензуре на российском телевидении

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Константин Эрнст
Константин Эрнст

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о том, как осуществляется контроль за контентом на российском телевидении. Комментарий медиаменеджера опубликован в журнале New Yorker.

«Никто никогда не говорит вам: "Не показывайте Навального (Алексей Навальный, блогер — прим. «Ленты.ру»), не используйте его имя". Такие поручения не передаются словами», — так Эрнст ответил на вопрос о том, есть ли цензура на телевидении. Он добавил, что федеральными каналами руководят неглупые люди.

Телеведущая Юлия Панкратова, работавшая на Первом канале с 2006 по 2013 год, подтвердила, что в большинстве случаев сотрудникам не поступало прямых указаний от руководства по поводу контента. В беседе с журналистом New Yorker она призналась, что от нее чаще ожидали интуитивного понимания правил.

Константин Эрнст возглавляет Первый канал с 1999 года. Он начал карьеру на телевидении в 1988 году в программе «Взгляд», затем стал автором и ведущим программы «Матадор». С 6 октября 1999 года журналист является генеральным директором ОРТ (с 2002 года компания называется «Первый канал»).

Ранее комик и телеведущий Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении. Он заметил, что раньше на российских телеканалах было больше политического юмора, однако сегодня «не все можно говорить».

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