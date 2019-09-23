Вышел тизер нового фильма Быкова «Сторож»

В сети появился тизер фильма Юрия Быкова «Сторож». Проморолик опубликован на YouTube-канале «КиноПоиск HD» в понедельник, 23 сентября.

По сюжету, размеренную жизнь сторожа заброшенного санатория нарушает приезд странной пары, которая просит остановиться в одном из номеров. Главную роль исполнил сам Юрий Быков. Также в картине снялись Алла Юганова и Владислав Абашин.

Выход ленты в широкий прокат запланирован на 24 октября. Фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах и на сервисе «КиноПоиск HD». Подписчики смогут получить билет в кино на фильм бесплатно или посмотреть его дома онлайн, начиная с даты премьеры.

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