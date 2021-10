Магазин придумал способ заработать на популярном в TikTok сериале

Интернет-магазин Amazon придумал способ заработать на продаже костюмов на Хэллоуин по мотивам популярного в TikTok сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает Lad Bible.

Речь идет о сине-белом спортивном костюме, состоящем из спортивных штанов, футболки и олимпийки на молнии с номером игрока на выбор на груди и спине. Стоимость комплекта на сайте составляет 34 фунта стерлингов (3,3 тысячи рублей). Кроме того, в продаже появился аналогичный комплект красного цвета такой же стоимости.

Помимо этого, можно приобрести красный комбинезон солдата с черной маской с изображением окружности, квадрата или треугольника на выбор. Цена наряда составляет 23 фунта стерлингов (2,2 тысячи рублей). Также на сайте появилась черная маска ведущего игры за восемь фунтов стерлингов (785 рублей).

«Игра в кальмара» — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария стал Хван Дон Хек. Сериал, состоящий из девяти эпизодов, повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение об участии в тайной игре на выживание. Мировая премьера сериала состоялась 17 сентября на платформе Netflix.

В сентябре онлайн-ретейлер Dollz Kill нашел способ заработать на меме с Берни Сандерcом на инаугурации президента США Джо Байдена. Бренд начал продавать костюм под названием Once Again Asking («Еще раз прошу»), отсылающего к знаменитой фразе Сандерса, которая распространилась в соцсетях в 2020 году. Наряд состоит из серого платья, выполненного в виде куртки, массивных ботинок, медицинской маски и варежек с вышивкой. Его стоимость — 85 долларов.