Отличие вещи на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы

Девушка заказала на сайте PrettyLittleThing головной убор и удивилась во время примерки

Приобретенная в интернет-магазине вещь вызвала у покупательницы недоумение и удивление во время ее примерки из-за отличия заявленного на фото товара от реальности. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети Элли (Ellie) рассказала историю о своем неудачном шопинге на сайте популярного бренда PrettyLittleThing. Так, девушка заказала себе аксессуар для костюма на Хэллоуин — сетчатую полупрозрачную балаклаву, которая оформлена стразами. Стоимость изделия с разрезом для глаз составляет 30 фунтов стерлингов (2960 рублей).

Сперва она показала фотографию товара с сайта марки, а затем примерила головной убор на камеру. Видно, что доставленная ей балаклава оформлена крупными камнями и при этом внешне напоминает рыболовную сеть. Публикация стала вирусной и набрала 68 тысяч просмотров и больше пяти тысяч лайков.

Зрители принялись обсуждать ситуацию в комментариях. «Этого не может быть!», «Я заказала такую же штуку», «Честно говоря, я перестала делать у них покупки два года назад. Их вещи никогда не выглядят так, как на фото», «Не могу перестать смеяться», «Прямо рыцарские доспехи», — высказывались они.

Ранее в сентябре блогерша из Лондона Чесси Кинг показала купленное онлайн платье и рассмешила подписчиков. На размещенных в сети кадрах она продемонстрировала свой новый наряд: зеленое платье длины миди с высоким разрезом на бедре и вырезами, которые полностью обнажают грудь девушки. В описании к посту покупательница объяснила, что вещь, которую она примерила на фото — на самом деле не платье, а юбка.

