Разница одежды на рекламном снимке и в реальной жизни озадачила покупательницу

Пользовательница TikTok заказала свитер на сайте Missguided и увидела в нем недочеты

Покупательница заказала новую одежду в интернет-магазине популярного бренда Missguided и была озадачена отличием товара в реальной жизни от фото на сайте. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети Лорен (Loren) поделилась историей о своем неудачном шопинге в сети. Сначала она показала фото светло-зеленого объемного свитера с монограммой MG (Missguided) по всей поверхности ткани, а также воротником и пуговицами в области декольте.

Затем героиня материала на камеру примерила присланную ей вещь. На кадрах видно, что товар не соответствует рекламной картинке: на нем отсутствуют пуговицы, а рукава заканчиваются резинками без монограмм. Более того, в жизни свитер выглядит гораздо ярче, чем на сайте.

Лорен вернула товар в магазин, а затем заказала его снова в надежде, что ей вышлют желаемый свитер. Однако некоторое время спустя ей доставили вещь с теми же недочетами.

Публикация стала вирусной и набрала 1,7 миллиона просмотров и почти 250 тысяч лайков. Комментаторы принялись выражать свое негодование по поводу ситуации. «Это совсем не похоже на фото с сайта», «Напиши им снова», «У меня такое происходит постоянно», «Вот причина, по которой я боюсь заказывать вещи онлайн», — высказались они.

Ранее в сентябре аналогичная ситуация произошла с пользовательницей Талией Уэбб (Talia Webb). Девушка приобрела брючный костюм салатового цвета из коллаборации Pretty Little Thing и телезвезды Молли-Мэй Хейг. Ей доставили мятый комплект, который оказался ей велик в талии.