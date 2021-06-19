Девушка нечаянно ошиблась с размером джинсов и рассмеялась во время примерки

Клиентка модного бренда Asos заказала джинсы онлайн и нечаянно ошиблась при выборе размера. На опубликованное в ее TikTok-аккаунте видео обратили внимание в Daily Star.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @gangbizz демонстрирует обновку чересчур большого размера и придерживает ее руками на талии. Она позирует перед камерой в разных позах, смеясь и комментируя нелепый дизайн одежды. «Позвольте показать вам, насколько длинные эти джинсы. Я буквально тону в них. Выгляжу как гангстер» — шутила она.

Подписчиков рассмешил ролик блогерши. «Это безумно смешно! Я просто катаюсь по полу!», «Вот поэтому я и боюсь заказывать одежду в интернете», «Ты просто сногсшибательна», «Я сейчас задохнусь от смеха!», «Я показала это видео всем своим друзьям» — писали они.

В мае отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки. Пользовательница с никнеймом nat.tyson показала на кадрах ролика наряд, который она заказала в неназванном онлайн-магазине, — корсетное платье мятного оттенка с декольте и разрезом в пол. Затем девушка продемонстрировала доставленную вещь. Так, внешне она не соответствовала заявленному на сайте изображению: у наряда отсутствовал корсет, рукава были необъемными, а разрез казался менее широким.