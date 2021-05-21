Отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки

Покупательница приобрела платье в интернет-магазине, рассмеялась во время его примерки из-за отличия от заявленного фото и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница с никнеймом nat.tyson показала на кадрах ролика наряд, который она заказала в неназванном онлайн-магазине, — корсетное платье мятного оттенка с декольте и разрезом в пол. Его стоимость составляет почти 33 доллара (2420 рублей). Затем девушка продемонстрировала доставленную вещь. Так, внешне она не соответствовала заявленному на сайте изображению: у наряда отсутствовал корсет, рукава были необъемными, а разрез казался менее широким.

Публикация стала вирусной и набрала четыре миллиона просмотров, а также 275 тысяч лайков. Пользователи сети принялись шутить по поводу ситуации в комментариях. «Оно похоже на чьи-то шторы», «Ты в нем напоминаешь статую Свободы», «Это словно простыня», «Такое постоянно происходит!», «Оно оказалось хуже, чем я предполагала», «Цена платья говорит сама за себя», — высказывались они.

В апреле женщина купила дешевую версию дорогого платья и рассмеялась во время примерки. Бруклин Тейлор (Brooklyn Taylor) рассказала, что ей понравился дизайн платья люксового бренда Natalie Rolt, стоимость которого составляет 560 долларов (41,9 тысячи рублей). Героиня материала решила найти похожий наряд по более низкой цене и заказала его в неназванном интернет-магазине за 20 долларов (1497 рублей).