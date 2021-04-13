Девушка заказала свадебное платье в интернете и удивилась во время примерки

Невеста купила свадебное платье в интернет-магазине и удивилась его внешнему виду, открыв посылку. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница по имени Лили (Lilly) заказала бюджетный подвенечный наряд бренда Sodaclubs стоимостью 50 долларов (3870 рублей). На кадрах ролика она показала скриншот платья черного цвета с сайта марки. Наряд состоит из корсетного боди с глубоким декольте и длинной юбки из плотного материала, передняя часть которой полностью обнажает ноги.

Следом девушка разместила кадр, на котором она примеряет доставленное платье. В отличие от заявленного производителем образца, боди выполнено из тонкого материала, зона декольте отсутствует, а вместо пышной юбки наряд дополнен полупрозрачной тюлевой тканью.

Публикация стала вирусной и набрала 35 тысяч просмотров и больше двух тысяч лайков. Пользователи сети выразили свое негодование в комментариях. «Оно выглядит гораздо хуже, чем я ожидала», «Девочка, ты купила себе модный купальный костюм», «Надеюсь, они вернут тебе деньги», «Черт возьми», «Пусть это будет нам уроком», — писали они.

В ноябре 2020 года жительница США заказала в интернете неудачное подвенечное платье, попыталась его продать и стала объектом насмешек у пользователей соцсетей. Девушка купила наряд с пышной юбкой, вырезом на спине и кружевным верхом за 200 долларов (15 240 рублей), но в итоге была разочарована его фасоном и посадкой.