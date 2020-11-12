Невесту подняли на смех за попытку продать неудачное платье за 200 долларов

Жительница США заказала в интернете неудачное подвенечное платье, попыталась его продать и стала объектом насмешек у пользователей соцсетей. На соответствующий пост в Facebook обратили внимание в 7news.

Речь идет о наряде с пышной юбкой, вырезом на спине и кружевным верхом из полупрозрачного материала, из-под которого видны круглые чашки для груди. Известно, что невеста купила описанное платье за 200 долларов (15 240 рублей), но в итоге была разочарована его фасоном и посадкой.

Анонимная пользовательница решила продать непонравившуюся обновку в интернете и развеселила пользователей сети своим объявлением. Они принялись высмеивать наряд. «Я посмотрел на спину и подумал, что не такое уж оно и плохое. Потом я увидел переднюю часть и понял, что это кошмар», «Меня забавляет, когда люди перепродают такие вещи», «Мне так понравилась спина, а потом показался перед. Боже», — высказывались они.

В октябре невеста заказала платье в интернете и рассмеялась от горя во время примерки. 23-летняя Меган Тейлор купила наряд по выгодной цене в 60 фунтов стерлингов (шесть тысяч рублей). Она опубликовала в соцсетях кадр, на котором примеряет платье: видно, что наряд мал девушке, а его крой значительно отличается от заявленного магазином.