Невеста случайно надела платье наизнанку и отправила гневное письмо в магазин

Невеста заказала свадебное платье в интернет-ретейлере и разозлилась, примерив его дома. Своим опытом она поделилась в закрытом сообществе в Facebook, сообщает портал News.com.au.

По словам героини материала Обри (Aubrey), вместо заказанного приталенного наряда со стразами и оборками ей прислали платье свободного кроя и без каких-либо украшений. Девушка отправила гневное письмо в магазин, требуя вернуть ей потраченные на покупку средства, и приложила снимки, которые она сделала во время примерки.

Однако в ответ невесте указали на то, что она надела платье наизнанку. «Кто же знал, что они пришлют вывернутое наизнанку платье! В конечном итоге оно оказалось очень красивым», — написала она в соцсети.

Обри также призналась, что решила поделиться произошедшим в Facebook, поскольку «и магазин, и все остальные заслуживают немного веселья в это непростое время».

Пользователи соцсети активно комментировали публикацию Обри. «Я так тебе сочувствую! Я чуть не умерла от смеха, бедная девочка», «Сегодня ты прославилась в интернете», «Ты выглядишь прекрасно! Даже когда оно было надето наизнанку», — писали они.

Ранее в ноябре жительница США заказала в интернете неудачное подвенечное платье, попыталась его продать и стала объектом насмешек у пользователей соцсетей. Девушка купила наряд с пышной юбкой, вырезом на спине и кружевным верхом за 200 долларов (15 240 рублей), но в итоге была разочарована его фасоном и посадкой.