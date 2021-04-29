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Отличие костюма на фото в интернет-магазине от реальности рассмешило блогершу

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Кадр: @shortforlasagne / TikTok

Пользовательница TikTok заказала в интернет-магазине модный спортивный костюм, примерила его дома и сняла свою реакцию на видео. На соответствующий пост в ее аккаунте обратили внимание в Daily Star.

21-летняя блогерша Аня (Anya) с никнеймом shortforlasagne приобрела коричневый комплект бренда Boohoo, состоящий из укороченного худи и треников. На рекламной фотографии в сети товар представляет модель высокого роста: она приподнимает толстовку и демонстрирует свой пресс.

На кадрах видео в TikTok Аня позирует перед камерой в доставленном ей том же самом комплекте, разводит руки в стороны и смеется. Видно, что худи на несколько размеров велико покупательнице и отличается от заявленного на рекламном снимке. «То, что я заказала, и то, что мне привезли в реальности. А ведь я так ждала этот костюм!» — подписала она свою публикацию.

Подписчики выразили свое сочувствие в комментариях к публикации девушки. «Надеюсь, он хотя бы теплый. Обидно», «О нет! Я недавно заказала такой же», «Придется ходить в нем только по дома», «Эти размеры сводят меня с ума», — писали они.

Ранее в апреле девушка приобрела брюки в интернет-магазине AliExpress, рассмеялась после их примерки и прославилась в сети. Пользовательница TikTok с никнеймом levikw7 продемонстрировала на камеру новую вещь. Речь идет о спортивных джоггерах серого цвета с расклешенными штанинами. Они оказались чересчур длинными: на кадрах девушка держит брюки на уровне головы, показывая, что они целиком охватывают ее рост.

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