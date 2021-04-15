Девушка заказала брюки в интернете, рассмеялась во время примерки и прославилась

Покупательница приобрела брюки в интернет-магазине AliExpress, рассмеялась после их примерки и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользовательница соцсети под никнеймом levikw7 продемонстрировала на камеру новую вещь. Речь идет о спортивных джоггерах серого цвета с расклешенными к низу штанинами. При этом они оказались чересчур длинными: на кадрах девушка держит брюки на уровне головы, показывая, что они целиком охватывают ее рост.

Публикация стала вирусной и набрала миллион просмотров и 170 тысяч лайков. Пользователи сети принялись шутить на тему приобретенных героиней материала брюк. «Я чуть не обделалась от смеха», «Тебе определенно понадобятся каблуки», «Ого, весьма неожиданно! Рассмеялась», «Я тут же рассмеялась, увидев это. Великолепно!» — писали они.

В марте другая девушка столкнулась с аналогичной ситуацией. Покупательница приобрела в онлайн-магазине джинсы мятного цвета с черной надписью в области карманов. На одном из кадров видео в TikTok девушка легла на пол вдоль заказанного изделия и показала, что ее рост меньше длины брюк.