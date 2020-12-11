Рукава купленного в интернете свитера рассмешили и прославили его хозяйку

@nehaaa_._ / TikTok

Девушка заказала в интернет-ретейлере PrettyLittleThing свитер и рассмеялась, примерив его дома. На видео, которое она разместила в TikTok, обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах ролика пользовательница из Великобритании под ником nehaaa_._ показывает фото свитера бежевого цвета с высоким воротником и объемными рукавами. Его стоимость составляет 17 фунтов стерлингов (1640 рублей). Затем она отходит от камеры, чтобы продемонстрировать чересчур длинные рукава, которые свисают до ее колен. «Я нахожу это очень смешным. Все еще люблю PLT», — подписала она публикацию.

Видео прославило девушку, набрав более 60 тысяч просмотров и 8,5 тысячи лайков. Некоторые пользователи соцсети написали, что столкнулись с аналогичной проблемой. «Я собиралась заказать его, слава богу, я этого не сделала», «PLT вызывает у меня беспокойство — я никогда не доверяю их фотографиям или размерам», «У меня такой же свитер в черном цвете, и он выглядит на мне как одеяло», «Боже мой, плачу от смеха», — высказывались они.

В октябре невеста заказала платье в интернете и рассмеялась от горя во время примерки. Меган Тейлор показала рекламный кадр наряда и снимок, на котором она примеряет платье. На фото видно, что наряд мал героине публикации, а его крой значительно отличается от заявленного магазином.