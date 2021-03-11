Девушка заказала джинсы в интернете и рассмеялась после примерки

Покупательница приобрела джинсы в интернет-магазине и рассмеялась после их примерки. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользовательница соцсети под никнеймом emareeeeeeeeeeeee сфотографировала подругу, которая продемонстрировала на камеру новую вещь. Речь идет о джинсах мятного цвета с черной надписью в области карманов. При этом они оказались чересчур длинными. На одном из кадров девушка легла на пол вдоль заказанного изделия и показала, что ее рост меньше длины брюк. «Она заказала джинсы после того, как увидела их рекламу в интернете. Ладно, на самом деле они милые», — гласят подписи на видео.

Публикация стала вирусной и набрала 2,2 миллиона просмотров и больше 370 тысяч лайков. Пользователи сети принялись шутить по поводу изделия в комментариях. «Сколько времени понадобится, чтобы их погладить?», «Пожалуйста, сложите их пополам, мне нужно увидеть, как они складываются», «Представьте, что вы идете с кем-то на свидание, и вам приходится лежать добрых две минуты, пока кавалер снимет ваши джинсы», «Умираю от смеха», — писали они.

В декабре 2020 года рукава купленного в интернет-магазине PrettyLittleThing свитера рассмешили и прославили его хозяйку. На кадрах ролика пользовательница из Великобритании под ником nehaaa_._ показывает фото вещи бежевого цвета с высоким воротником и объемными рукавами. Затем она отходит от камеры, чтобы продемонстрировать рукава, которые свисают до ее колен.