Девушка примерила заказанное онлайн платье, рассмеялась и прославилась в TikTok

Девушка заказала в интернет-магазине платье, но получив и примерив его, рассмеялась и прославилась в сети. На видео, которое она разместила в TikTok, обратили внимание журналисты Daily Star.

Сперва пользовательница под никнеймом annadinh демонстрирует на ролике фото модели в светло-голубом вечернем платье в пол с открытыми плечами и пышной юбкой с разрезом. По информации издания, его стоимость составляет 150 фунтов стерлингов (15 100 рублей). Затем героиня видео показывает снимок, сделанный во время примерки полученного заказа: внешне вещь сильно отличается от изображения на картинке. Более того, через ткань платья просвечиваются чашки лифа для поддержки груди.

«Никогда не смогу доверять онлайн-магазинам, если понадобится заказать платье», — подписала девушка публикацию, которая стала вирусной и набрала почти два миллиона просмотров.

Пользователи сети разделили мнение пользовательницы и принялись шутить в комментариях. «Оно хотя бы того же цвета», «Боже, я собиралась заказать это на выпускной в прошлом году», «Это копия платья от бренда J’Aton, на изготовление которого понадобились бы недели и тысячи долларов», «Они словно приложили две лепешки поверх платья», — писали юзеры.

В декабре 2020 года рукава купленного в интернет-магазине PrettyLittleThing свитера рассмешили и прославили его хозяйку. На кадрах ролика пользовательница из Великобритании под ником nehaaa_._ показывает фото вещи бежевого цвета с высоким воротником и объемными рукавами. Затем она отходит от камеры, чтобы продемонстрировать рукава, которые свисают до ее колен.