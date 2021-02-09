Женщина заказала пальто с надписями, прочитала их на примерке и рассмеялась

Покупательница приобрела пальто в интернет-магазине и рассмеялась при виде нелепых надписей по всей его поверхности. Об этом сообщает Metro.

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Радиоведущая Челси Адамс-Джексон (Chellce Adams-Jackson) заказала верхнюю одежду в качестве рождественского подарка для подруги за 80 фунтов стерлингов (восемь тысяч рублей). Она рассказала, что ей очень понравилась надпись «королева», напечатанная на левой стороне изделия.

Согласно материалу, героиня получила другое пальто, на котором были изображены названия продуктов питания. «Я была в полном недоумении, когда увидела это. Там было написано "сыр", "тушеная говядина", "стейк", "пирог с почками" и тому подобное. Я читала и просто плакала от смеха. Я хотела купить подруге что-нибудь необычное, но это точно не то, что я имела в виду!» — объяснила Адамс-Джексон.

По словам женщины, она ждала посылку два месяца. «Я заказала подруге еду на вынос, чтобы извиниться за то, что не подарила подарок вовремя, но я даже не знаю, как ей объяснить то, что произошло на самом деле», — посмеялась радиоведущая.

Ранее в феврале англичанка надела купленные онлайн легинсы и удивилась нелепому внешнему виду. Меган Ри (Megan Righe) заказала черные легинсы на высокой талии прямого кроя из раздела для женщин низкого роста специально для того, чтобы новая вещь подошла ей по размеру. Покупка не оправдала ожиданий героини, в связи с чем она опубликовала шуточный ролик в своем TikTok-аккаунте.