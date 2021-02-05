Женщина надела купленные онлайн легинсы и удивилась нелепому внешнему виду

Покупательница приобрела штаны в интернет-магазине популярного бренда Pretty Little Thing и удивилась своему нелепому внешнему виду во время примерки. На соответствующий ролик и комментарии под ним обратили внимание журналисты Daily Star.

Англичанка Меган Ри (Megan Righe) заказала черные легинсы на высокой талии прямого кроя из раздела для женщин низкого роста специально для того, чтобы новая вещь подошла ей по размеру. Покупка не оправдала ожиданий героини, в связи с чем она опубликовала шуточный ролик в своем TikTok-аккаунте.

Сначала Ри показала фотографию модели в упомянутых легинсах как пример того, как должна сидеть описанная вещь. После этого она сняла себя в зеркале и продемонстрировала, что новые штаны настолько большие, что дотягиваются до ее груди. «Ожидание против реальности», —подписала она пост, набравший больше четырех тысяч лайков.

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Видео порадовало подписчиков блогерши, и они посмеялись над ее нарядом в комментариях. «Я тоже низкого роста, со мной постоянно происходит подобное», «А что? Оставь и носи как комбинезон», «Да уж, покупки онлайн — это всегда рискованное занятие», «Моя жизнь в одном ролике», «Повяжи пояс вокруг талии и будет классный наряд!» — писали они.

Ранее в феврале австралийка заказала пижаму онлайн и рассмеялась после примерки. Жительница Мельбурна Оливия Уайт (Olivia White) заказала комплект одежды для сна розового цвета с красными сердечками ко Дню Святого Валентина, состоящий из топа с длинным рукавом и коротких шорт с рюшами. Примерив новые вещи, она поняла, что они не подходят ей по размеру.