Женщина заказала пижаму в интернете и рассмеялась после примерки

Покупательница приобрела пижаму в интернет-магазине и рассмеялась после ее примерки. Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница австралийского города Мельбурн Оливия Уайт (Olivia White) заказала комплект одежды для сна розового цвета с красными сердечками ко Дню Святого Валентина, состоящий из топа с длинным рукавом и коротких шорт с рюшами. Примерив новые вещи, она поняла, что они не подходят ей по размеру.

Героиня разместила шуточное видео на своей странице в Instagram, где сначала показала фото модели в описанной пижаме, а затем себя в этом же комплекте. «Когда пошла на шопинг в честь Дня Святого Валентина, но в итоге купила костюм для Хеллоуина», — подписала она пост, набравший более трех тысяч лайков.

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Ролик порадовал подписчиков блогерши, и они посмеялись над ее нарядом в комментариях. «Ты все равно выглядишь мило», «Я только что заказала кучу вещей и жду чего-то подобного», «Это случается с лучшими из нас», «Я так сильно смеюсь, это просто великолепно», «Это лучшее, что я видела в интернете за весь день», — писали они.

В январе покупательница приобрела несколько пар джинсов одинакового размера в одном и том же магазине и возмутилась их различием. Сообщалось, что когда женщина открыла полученную посылку, она рассмеялась, поскольку решила, что ей отправили чужой заказ. «Джинсы были настолько разными, что мне это показалось ошибкой. Затем я посмотрела на бирки и увидела, что все штаны — 16 размера. Я не могла сдержать смех, это просто безумие», — объяснила клиентка.