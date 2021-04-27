Женщина купила дешевую версию дорогого платья и рассмеялась во время примерки

Австралийская блогерша купила дешевую версию дорогой вещи и рассмеялась во время его примерки. На видео, появившееся в TikTok-аккаунте, обратили внимание в Daily Mail.

Жительница города Перт Бруклин Тейлор (Brooklyn Taylor) рассказала, что ей понравился дизайн платья люксового бренда Natalie Rolt, стоимость которого составляет 560 долларов (41,9 тысячи рублей). Девушка решила найти похожий наряд по более низкой цене и заказала его в неназванном интернет-магазине за 20 долларов (1497 рублей).

Тейлор примерила полученное платье — на кадрах видно, что его прозрачная ткань обнажает грудь блогерши. «Да, вы идеально скопировали крой платья, но как в нем можно выйти на улицу? В нем видно всю грудь!» — написала австралийка в описании к посту.

Публикация знаменитости стала вирусной и набрала 36 тысяч просмотров. Зрителей рассмешил внешний вид девушки, о чем они принялись писать в комментариях. «Ты пыталась», «Твой план по сохранению денег провалился», «Прости, но это очень смешно», «Смеюсь в голос», — высказывались комментаторы.

В марте другая девушка столкнулась с аналогичной ситуацией. Покупательница приобрела в онлайн-магазине джинсы мятного цвета с черной надписью в области карманов. На одном из кадров видео в TikTok девушка легла на пол вдоль заказанного изделия и показала, что ее рост меньше длины брюк.