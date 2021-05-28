Покупателей рассмешила разница товаров на рекламных снимках и в реальности

Покупатели онлайн-магазинов сравнили товары на рекламных снимках и в реальной жизни и рассмешили пользователей сети. Соответствующая подборка появилась на платформе Bored Panda.

Так, например, женщина из США, имя которой не названо, заказала розовый полупрозрачный объемный пеньюар до пола с длинными рукавами из искусственного меха. В итоге она получила товар в два раза меньше указанного размера с рукавами до локтей.

Кроме того, неизвестный мужчина купил надувной бассейн. На снимках товара видно, что в нем могут уместиться двое взрослых и два ребенка. В итоге покупатель получил крошечный бассейн, в который с трудом может залезть его маленькая дочь.

Другая женщина заказала черный жакет, расшитый большими и маленькими бусинами по всей площади изделия. Когда она получила товар, то обнаружила, что ей прислали кардиган из тонкой ткани, на котором напечатан рисунок пришитых украшений.

Ранее в мае отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки. Пользовательница с никнеймом nat.tyson показала на кадрах ролика наряд, который она заказала в неназванном онлайн-магазине, — корсетное платье мятного оттенка с декольте и разрезом в пол. Затем девушка продемонстрировала доставленную вещь. Внешне она не соответствовала заявленному на сайте изображению: у наряда отсутствовал корсет, рукава были необъемными, а разрез казался менее широким.