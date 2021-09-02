Девушка заказала одежду в сети и удивилась отличию реальности от фото на сайте

Покупательница заказала новые вещи в интернет-магазине популярного бренда Pretty Little Thing и удивилась отличию реальности от фотографии, на которой модель представляет ее на сайте. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети Талия Уэбб (Talia Webb) поделилась историей о своем неудачном шопинге на сайте упомянутой марки. Девушка приобрела брючный костюм салатового цвета из коллаборации Pretty Little Thing и телезвезды Молли-Мэй Хейг.

Сперва героиня материала показала фото описанного наряда на сайте. На кадре видно, что и пиджак, и брюки сидят аккуратно на модели и выглядят презентабельно. Затем Уэбб засняла себя в присланном ей костюме. Она примерила мятый комплект, который оказался ей велик в талии. «Сомневаюсь в том, что утюг мне поможет», — подписала она пост, который стал вирусным и набрал 1,3 миллиона просмотров и 107 тысяч лайков.

Пользователи сети принялись обсуждать качество одежды бренда в комментариях. «Абсолютно уверена в том, что если приложить к комплекту утюг, то он расплавится. Это похоже на материал костюмов на Хэллоуин», «Ваш промах заключается в том, что вы ожидаете от PLT хорошего качества», «Он слишком большой и мятый», «Я вечно сталкиваюсь с такой проблемой», — высказывались они.

В августе другая покупательница заказала вещи на сайте Pretty Little Thing и возмутилась во время примерки. Пользовательница TikTok показала белое платье-рубашку, которое оказалось ей велико. Помимо этого, девушка заказала бежевые сандалии на плоской подошве, однако, по ее словам, бренд по ошибке выслал ей только одну сандалию.