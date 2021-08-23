Девушка примерила чужую посылку из магазина одежды и рассмешила подписчиков

Пользовательница TikTok заказала платье на сайте интернет-ретейлера The Style, получила чужую посылку и сняла шуточное видео. Соответствующая публикация появилась в аккаунте Эмили Оти (Emily Auty).

Героиня материала сообщила, что приобрела онлайн узкое коктейльное макси-платье марки Saffron Barker с цветным орнаментом. Однако вместо заказанной вещи ей прислали летний желтый сарафан с оборками.

На кадрах размещенного в соцсети ролика Оти демонстрирует фото модели, позирующей в первом наряде, а затем сама появляется перед камерой в доставленной ей одежде. «Представляете, я заказала платье к 21-летию моей подруги, а вот, что они мне прислали», — посетовала девушка в описании.

Фото: @emilyauty / TikTok 1 /2

Пост Оти стал вирусным, набрал 1,3 миллиона просмотров и вызвал смех у подписчиков. «Господи, оно даже не похоже на то, что ты хотела», «Не понимаю, что ты так разволновалась. Длина же одинаковая, ты должна быть довольна!», «У меня была такая же ситуация, но я решила оставить то, что мне прислали. Эта вещь мне понравилась больше, чем та, что я заказывала», — поделились они.

Позже блогерша рассказала, что отправила жалобу в интернет-магазин и в итоге получила свой первоначальный заказ.

Ранее в августе джинсовые шорты популярного интернет-магазина Primark оказались малы клиентке и вывели ее из себя. 21-летняя Хлоя-Мэй (Chloe-Mae) объяснила, что обычно покупает одежду размера M, и на этот раз заказала онлайн голубые джинсовые шорты. Чтобы не ошибиться с посадкой обновки, она добавила в корзину еще две пары шортов размера L и XL. Когда девушка получила заказ и начала примерку, все шорты оказались ей малы, включая вещь размера XL.