Способ россиянки открыть коробку с новой обувью вызвал недоумение у иностранцев

Россиянка продемонстрировала на видео распаковку коробки с новой обувью и вызвала недоумение у иностранных пользователей соцсетей. Соответсвующие ролик и комментарии появились в Instagram.

Изначально 20-летняя жительница Омска с никнеймом sasnezdan поделилась видео в TikTok. На кадрах она показала прибывший из онлайн-магазина Asos заказ, который состоял из двух пар резиновых сабо Crocs черно-белой расцветки. «Мы с парнем наконец купили "кроксы"»,— подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала более 22 тысяч просмотров.

Описанное видео в TikTok заметили администраторы официального Instagram-аккаунта ретейлера. Они разместили ролик на странице Asos с подписью: «Теперь сходим с ума по Crocs». Внимание подписчиков привлек способ россиянки открыть фирменную упаковку бренда: сперва девушка перевернула ее вверх тормашками, а затем начала по одной разрывать части картонной коробки.

Зрители высказались о действиях героини материала в комментариях. «Я знаю, что это не должно меня волновать, но меня бесит то, как она открывает коробку», «Кто так распаковывает товар? Меня это раздражает», «Почему она рвет коробку как псих?», «Послушай, есть более удобный метод открыть коробку», — писали они.

Сама омичка никак не ответила на претензии юзеров.

В ноябре житель Санкт-Петербурга заказал обувь из Китая и нашел в коробке тайное послание с просьбой о помощи. Покупатель Арслан опубликовал снимок черных кроссовок и клочка бумаги, на котором на английском языке синей ручкой написаны слова: «Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур».