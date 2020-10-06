Gucci выпустил в продажу пластиковую коробку за сотни тысяч рублей

Итальянский модный дом Gucci выпустил в продажу пластиковую коробку для «хранения школьного обеда», стоимость которой превышает две сотни тысяч рублей. На новинку обратили внимание журналисты The Sun.

Аксессуар представляет собой небольшой контейнер в голубых и зеленых тонах с изображением облизывающих тарелки мультипликационных ребенка и собаки. «Безумное печенье. Для людей и зверей», — гласит напечатанная рядом с рисунком и логотипом компании фраза.

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«Дизайн этой сумки напоминает винтажный ланч-бокс, а причудливый принт и ручка сверху — это темы детства, которые прослеживаются во всей коллекции», — прокомментировали продукт создатели вещи.

Стоимость сумки на сайте бренда составляет 3100 долларов (около 232 тысяч рублей). На рекламном снимке модель дополнила контейнером классический наряд, напоминающий школьную форму, который состоит из темно-синего велюрового пиджака, белой рубашки с жилетом и галстуком, бледно-желтых шорт, гольфов и мокасин.

Ранее в октябре в рамках осенне-зимней коллекции 2020 года Gucci представил сатиновое платье в клетку для мужчин. Наряд сшит из оранжевой ткани и украшен атласной лентой. Представители модного дома отмечают, что таким образом борются с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность».