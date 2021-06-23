Правда о правильном креплении сережек в ушах стала предметом обсуждения в сети

Пользовательница сети раскрыла правду о том, как правильно использовать крепление на серьгах, и удивила других юзеров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно материалу, в Facebook-сообществе Mum Central появился коллаж, на котором девушка демонстрирует, что пластиковый предохранитель на сережках-гвоздиках необходимо снимать перед тем, как вставить их в уши.

Отмечается, что производители устанавливают прозрачный держатель на украшение, чтобы оригинальная застежка изделия не выпала из упаковки при перевозке. «Я прожила 19 лет и не знала, что пластик необходимо снимать», — гласит подпись к размещенной фотографии.

Публикация стала предметом обсуждения среди подписчиков группы и набрала почти 500 комментариев. Одни юзеры признались, что всегда носили аксессуары вместе с предохранителем. «Мне 74 года, и я узнала об этом только сейчас. Вся моя жизнь — ложь», «Теперь понятно, почему некоторые мои серьги так странно сидели на ухе», «Вы серьезно? Это правда меня шокирует», «Я узнала об этом случайно, когда думала, что сломала сережку», — высказывались они.

В то же время другие комментаторы заявили, что продолжат носить серьги с пластиковым держателем, чтобы украшение было лучше зафиксировано в ушах. «Я чувствую себя увереннее, когда есть дополнительная застежка», «Мне кажется, что застежки в серьгах слишком недолговечны», «Вообще я использую их как дополнительные застежки, если теряю оригинальные», — писали пользователи сети.

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