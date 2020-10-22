Девушка сделала пирсинг, едва не лишилась уха и осталась с деформацией

Жительница английского города Норвич сделала пирсинг и осталась с деформированным ухом. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

19-летняя студентка Стелл Блезард (Stella Blezard) проколола хрящ, и через несколько часов после процедуры обнаружила, что у нее началось воспаление. На следующее утро ее ухо распухло и покрылось гнойной коркой.

После консультации врач выписал ей антибиотики, однако через неделю ушная раковина девушки продолжила увеличиваться в размере и наполняться гноем. Доктора решили провести экстренную операцию после того, как определили, что в место прокола попала опасная инфекция.

В ходе хирургической процедуры героине материала пришлось разрезать ухо, которого она едва не лишилась из-за опухоли. После операции на нем осталась «сердцевидная» вмятина.

«У меня была такая большая опухоль, что она закрыла собой сам прокол. Теперь я стараюсь не заправлять волосы за уши, чтобы не привлекать внимания к моему дефекту. Я просто хотела сделать пирсинг, а теперь осталась с необратимыми повреждениями», — поделилась Блезард.

В июне неумелый косметолог изуродовала губы девушке и занесла опасную болезнь. По словам пострадавшей, врачи диагностировали ей сепсис. Она провела две недели в больнице и вылечилась благодаря антибиотикам.