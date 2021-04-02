Женщина с пирсингом поделилась страшным опытом и объяснила вред от проколов

Жительница Панамы рассказала о последствиях пирсинга и раскрыла причины отказаться от проколов в теле. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Анайка Ши (Anayka She) объяснила, что заживление пирсинга может занимать до десяти лет. По ее словам, прокол любой части тела — будь то ухо, нос, губа или сосок — всегда будет доставлять дискомфорт. «Каждый раз, когда вы будете вытаскивать серьгу и менять ее на новую, отверстие будет болеть, гноиться и кровоточить. Поверьте, пирсинг никогда не заживает полностью», — заверила женщина.

Ее пост набрал 1,3 миллиона просмотров, и пользователи сети подтвердили ее слова. «Это правда. Я прокалывала уши 15 лет назад и не ношу серьги на протяжении пяти лет, но проколы до сих пор иногда гноятся», «Согласна. Я думала, что мочки будут быстро заживать, но это не так. Проколола их полгода назад, и мне до сих пор больно к ним притрагиваться», «Хорошо, что хоть кто-то это сказал», «У меня уже год идет гной из прокола в носу», «Спасибо что предупредила, больше я не хочу себе ничего прокалывать», — писали юзеры.

В октябре прошлого года девушка сделала пирсинг, едва не лишилась уха и осталась с деформацией. 19-летняя студентка Стелл Блезард (Stella Blezard) проколола хрящ, а через несколько часов после процедуры обнаружила, что у нее началось воспаление. На следующее утро ее ухо распухло и покрылось гнойной коркой.