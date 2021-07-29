Джинсовые шорты в виде трусов на модели вызвали недоумение в сети

Жительница США снялась в откровенных шортах в виде трусов и возмутила подписчиков. На опубликованные в ее TikTok ролики обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенных в сети кадрах модель Габриелла Эллис (Gabriella Ellyse) продемонстрировала свою новую одежду. Девушка приобрела несколько пар джинсовых шортов разных цветов с низкой посадкой, оголяющих ее ягодицы. Американка объяснила, что хочет сделать такую одежду новым модным трендом.

Пользователей сети смутил внешний вид блогерши. «Это больше похоже на джинсовые стринги», «Ты правда отдала за это деньги?», «Я ничего не понимаю», «Ты издеваешься? И ведь это чья-то дочь…», «А где, собственно, шорты?», «Ты смотришься, как девушка легкого поведения», — недоумевали они.

Ранее в июле женщина рассказала о неудачной покупке белья в интернет-магазине и прославилась. 37-летняя мать пятерых детей Констанс Холл (Constance Hall) решила купить кружевной бюстгальтер из полупрозрачного материала и оформила заказ в онлайн-ретейлере, название которого не раскрывается. Сперва героиня материала разместила в своем Instagram-аккаунте коллаж, на котором соединила скриншот описанного товара на сайте и фото изделия на себе. Бюстгальтер оказался тугим и коротким, из-за чего нижняя часть груди Холл оказалась открытой.