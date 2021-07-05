Женщина рассказала о неудачной покупке белья в интернет-магазине и прославилась

Жительница Австралии приобрела белье в интернет-магазине, рассмеялась во время его примерки из-за отличия от рекламного фото и прославилась в сети. На соответствующий рассказ в соцсетях обратили внимание журналисты The Sun.

37-летняя мать пятерых детей Констанс Холл (Constance Hall) решила купить кружевной бюстгальтер из полупрозрачного материала и оформила заказ в онлайн-ретейлере, название которого не раскрывается. По словам женщины, она специально выбрала вещь на размер больше, чтобы она точно села по ее фигуре.

Так, сперва героиня материала разместила в своем Instagram-аккаунте коллаж, на котором соединила скриншот описанного товара на сайте и фото изделия на себе. Видно, что бюстгальтер оказался тугим и коротким, из-за чего нижняя часть груди Холл оказалась открытой.

История о неудачной покупке рассмешила подписчиков австралийки, и они принялись шутить в комментариях. «Это история моей жизни», «Это буквально я. Такое происходит каждый раз, когда покупаю новый топ», «Даже рукава выглядят иначе», «Это очень смешно. Надеюсь, они вернут тебе деньги!» — писали они.

В июне девушка заказала сексуальное платье по интернету и получила «мусорный пакет». Юзерша Маккинзи Андерсон опубликовала в TikTok ролик, в начале которого представила наряд с рекламного снимка компании Pretty Little Thing: он выглядел как черное облегающее мини-платье из атласной ткани. Затем она показала, как описанная вещь сидит на ее фигуре во время примерки.