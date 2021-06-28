Девушка заказала сексуальное платье по интернету и получила «мусорный пакет»

Пользовательница TikTok заказала коктейльное платье в интернет-магазине и продемонстрировала подписчикам вещь, которую в результате ей привез курьер. На ее видео в соцсети обратили внимание в The Sun.

Юзерша Маккинзи Андерсон (mckenziesanderson) опубликовала ролик, в начале которого представила сексуальный наряд с рекламного снимка компании Pretty Little Thing: он выглядел как черное облегающее мини-платье из атласной ткани.

Далее Андерсон показала, как описанная вещь сидит на ее фигуре во время примерки. На кадрах видно, что в действительности фасон платья не соответствует заявленному на сайте. Платье оказалось слишком свободным и длинным для пропорций девушки. «И да, я точно выбрала правильный размер. Pretty Little Thing, верните мне деньги», — потребовала блогерша в описании поста, который стал вирусным и набрал более семи миллионов просмотров.

Подписчики Андерсон поддержали ее в комментариях под роликом и сравнили обновку с мусорным пакетом. «Я заказала это же платье в зеленом цвете, сидит оно так же ужасно!», «Сними с себя этот мусорный пакет, они должны вернуть тебе всю сумму», «Очень обидно, но, к сожалению, это распространенная ситуация у бренда», «Мешок для мусора. Иначе не назовешь», — писали они.

В январе покупатели сравнили дизайн вещи из ассортимента еще одного модного бренда с мусорным пакетом и высмеяли его в сети. Речь идет о черном платье-рубашке из полиэстера марки NU. Объемная вещь длины миди полностью покрыта узорами, а также оформлена нагрудными карманами. Ее изначальная стоимость составляла 485 фунтов стерлингов (48 774 рубля).