Платье модного бренда за десятки тысяч рублей сравнили с мусорным пакетом

Покупатели сравнили дизайн вещи из ассортимента модного бренда с мусорным пакетом и высмеяли его в сети. На соответствующие комментарии в Facebook обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о черном платье-рубашке из полиэстера марки NU. Объемная вещь длины миди полностью покрыта узорами, а также оформлена нагрудными карманами. Ее изначальная стоимость составляет 485 фунтов стерлингов (48 774 рубля), однако с учетом скидки цена платья составляет 242 фунта стерлингов (24 336 рублей).

Пользователи сети принялись критиковать дизайн описанной вещи за десятки тысяч рублей. «Скажите, что это не мешок для мусора», «Я уверена, что у меня есть сверток такой же вещи под раковиной. Джекпот!», «Это как раз то, что можно надеть на Хэллоуин, когда семья либо забывает про праздник, либо не может позволить себе костюм», «Это мешок для мусора, и она там испортила воздух», — высказывались они.

В июле 2020 года с пакетом для мусора сравнили кожаный наряд предпринимательницы Ким Кардашьян с глубоким декольте. Так, она прошлась по улицам Лос-Анджелеса в кожаном комбинезоне цвета хаки с глубоким декольте. Она также надела высокие замшевые сапоги в тон наряда и бежевую защитную маску.