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Врачей одели в мусорные пакеты для защиты от коронавируса

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Фото: @doctor_oxford

Сотрудников Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS) одели в переработанные пластиковые пакеты для мусора, чтобы защищаться от коронавируса. На их жалобы в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

По информации издания, мешки из тонкого прозрачного материала были отправлены в отделения общей практики в качестве защитных халатов для обеспечения безопасности персонала во время второй волны COVID-19.

Медики усомнились в качестве предоставленных государством средств защиты и их соответствии стандартам профилактики и контроля инфекций (IPC). Свое возмущение они выразили в Twitter, сопроводив посты фотографиями в пакетах.

«Мэтью Хэнкок, объясните, пожалуйста, срочно, почему в разгар второй волны вируса сотрудникам NHS выдаются мешки для мусора? Совершенно не верится, что правительство выделяет миллиарды фунтов своим товарищам на средства индивидуальной защиты, а работающим на передовой выдаются мешки для мусора. Кумовство в самом отвратительном виде», — обратилась врач паллиативной помощи Рейчал Кларк (Rachel Clarke) к министру здравоохранения Великобритании.

Коллеги поддержали Кларк соответствующими постами в соцсети.

Отмечается, что подобная практика уже проводилась в стране в апреле, во время первой вспышки коронавируса.

В августе очевидцы сняли на видео «литры» пота, который хлынул из защитного костюма лечащей от коронавируса врача. В ролике запечатлена медицинская работница, присевшая отдохнуть во время своей смены. Сначала китаянка снимает с ног синие пластиковые чехлы, а затем закатывает штанины, из-под которых потоком выливается пот.

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