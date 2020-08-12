«Литрами» хлынувший пот из костюма лечащей от коронавируса врача попал на видео

Очевидцы сняли на видео «литры» пота, который хлынул из защитного костюма лечащей от коронавируса врача. Кадры, сделанные в региональной столице Синьцзяна Урумчи на северо-западе Китая публикует Daily Mail.

В ролике запечатлена медицинская работница, присевшая отдохнуть во время своей смены. Сначала китаянка снимает с ног синие пластиковые чехлы, а затем закатывает штанины, из-под которых потоком выливается пот.

По информации издания, с середины июля Синьцзян борется с локальной вспышкой коронавируса, им заразились более 500 человек. Также отмечается, что в настоящий момент температура воздуха в регионе составляет 29 градусов Цельсия.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 августа превысило 20,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.