Раскрыта стоимость желтого спецкостюма Путина от коронавируса

Стоимость защитного костюма от коронавируса, который президент России Владимир Путин надел перед визитом в больницу для зараженных в московской Коммунарке, составляет 2727 рублей. Такая цена указана на сайте магазина спецодежды «Техноавиа».
На фотографии, опубликованной в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, видно, что Путин одет в маску-респиратор и желтый комбинезон марки «Тайкем® 2000 C». Такой товар представлен в ассортименте указанного магазина.
24 марта российский лидер посетил больницу в Коммунарке. В ходе визита он пообщался с главным врачом медицинского центра Денисом Проценко и узнал о его впечатлениях от клиники.
Ранее в этот день Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, на котором присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Собянин отметил, что динамика распространения коронавируса является высокой, и призвал глав регионов жестко контролировать ситуацию с инфекцией.
В России, по данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с распространением коронавируса, общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 495.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения