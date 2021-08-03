Шорты размера XL оказались малы клиентке популярного бренда и вывели ее из себя

Джинсовые шорты популярного интернет-магазина Primark оказались малы клиентке и вывели ее из себя. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

21-летняя Хлоя-Мэй (Chloe-Mae) объяснила, что обычно покупает одежду размера M, и на этот раз заказала онлайн голубые джинсовые шорты. Чтобы не ошибиться с посадкой обновки, она добавила в корзину еще две пары шортов размера L и XL.

Когда девушка получила заказ и начала примерку, все шорты оказались ей малы, включая вещь размера XL. «Что это за чертовщина, Primark? Я ношу размер M. Да, у меня есть немного лишнего веса, но я отказываюсь носить одежду размера XXL. Я не хочу поддерживать вашу дурацкую размерную сетку и отказываюсь покупать вещи бренда, который вызывает у покупателей комплексы касательно их фигуры», — заявила Хлоя-Мэй.

Пользователи сети поделились похожими историями в комментариях под постом. «Со мной произошло то же самое. Обычно я ношу размер M, но в Primark мне приходится покупать L», «У меня есть три пары джинсов из Primark размера S, M и L, но по факту они все сидят на мне одинаково!», «Твое видео заставило меня чувствовать себя намного лучше, так как я довольно часто сталкиваюсь с такой проблемой», — писали они.

В июне девушка нечаянно ошиблась с размером джинсов и рассмеялась во время примерки. На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @gangbizz демонстрирует обновку чересчур большого размера и придерживает ее руками на талии. Она позирует перед камерой в разных позах, смеясь и комментируя нелепый дизайн одежды. «Позвольте показать вам, насколько длинные эти джинсы. Я буквально тону в них. Выгляжу как гангстер», — шутила она.