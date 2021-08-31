Девушка заказала вещи в сети и возмутилась отличию реальности от фото на сайте

Покупательница заказала вещи на сайте Pretty Little Thing и возмутилась во время примерки

Покупательница заказала новые вещи в интернет-магазине популярного бренда Pretty Little Thing и возмутилась отличию реальности от фото на сайте. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница TikTok Рэйчел поделилась историей о своем неудачном шопинге на сайте упомянутой марки. Так, сперва она показала белое платье-рубашку, которое оказалось ей велико. Помимо этого девушка заказала бежевые сандалии на плоской подошве, однако, по ее словам, бренд по ошибке выслал ей только одну сандалию. Наконец, Рейчел показала на кадрах бежевую сумку с золотистой цепью. Видно, что ей не удается надеть аксессуар на плечо.

«Скажите честно, кому-нибудь действительно нравится Pretty Little Thing? (...) Они прислали мне одну гребаную сандалию, а эта сумка не похожа на ту, что была изображена на картинке. (...) Какого черта?» — высказалась покупательница, публикация которой стала вирусной и набрала больше 33 тысяч лайков.

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Пользователи сети поддержали Рейчел в комментариях и рассказали о том, что неоднократно сталкивались с такой же проблемой во время онлайн-шопинга. «Мне всегда интересно, как некоторые люди остаются довольными вещами этого бренда. Я каждый раз только разочаровываюсь», «Боже мой, один башмак», «Боже, извините, что смеюсь над вашим несчастьем, но это кошмар», «Как я тебя понимаю», — высказывались они.

В феврале покупатели нашли блох и клопов в посылках с новыми вещами популярного бренда Pretty Little Thing. Сразу несколько клиентов марки опубликовали в соцсетях видеозаписи, на которых запечатлели насекомых, ползающих по одежде. Например, пользовательница TikTok с никнеймом AsianPersuasianX1 показала доставленный ей джемпер мятного цвета, в складках которого перемещались клопы.