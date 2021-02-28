Девушка обнаружила паука в посылке с новой вещью популярного бренда

Покупательница обнаружила паука в упаковке с вещью, которую она заказала в интернет-магазине популярного бренда Boohoo, и рассказала об этом соцсетях. Соответствующие ролики появились на ее странице в TikTok.

На кадрах видео пользовательница по имени Фрэнк показала упакованный в прозрачный пакет предмет одежды бежевого цвета, по которому ползал крупный паук. В подписи к публикации девушка обратилась к интернет-магазину, сказав, что им следует забрать своего «сотрудника» обратно, иначе она начнет взимать с него арендную плату за проживание в ее доме. Публикация стала вирусной и набрала почти два миллиона просмотров и более 132 тысяч лайков.

Пользователи сети начали шутить в комментариях. «Увидев это, я бы покинула страну за три секунды», «Боже, теперь у них появился подвижный дизайн», «Одежда и бесплатное домашнее животное», «Это больше не ваша посылка. Она принадлежит пауку», — писали они.

Согласно информации из последующий роликов, героиня материала назвала паука Бартом и отнесла его в этом же пакете в зоомагазин. «У паука Барта теперь новый дом! Он целый и невредимый!» — поделилась Фрэнк.

Ранее в феврале покупатели нашли блох и клопов в посылках с новыми вещами популярного бренда Pretty Little Thing. Сразу несколько клиентов марки опубликовали в соцсетях видеозаписи, на которых запечатлели насекомых, ползающих по одежде. Например, пользовательница TikTok с никнеймом AsianPersuasianX1 показала доставленный ей джемпер мятного цвета, в складках которого перемещались клопы.