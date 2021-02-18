Девушка обнаружила фекалии на подошве новой обуви из интернет-магазина

Покупательница обнаружила грязь на подошве новой обуви, которую заказала в интернет-магазине популярного бренда Pretty Little Thing, и выразила свое возмущение. Соответствующая публикация появилась на странице Кеиши Морган (Keisha Morgan) в Facebook.

Речь идет о черных кожаных ботинках стоимостью 45 фунтов стерлингов (4635 рублей). «Кажется, меня сейчас стошнит. Заказала себе ботинки с сайте Pretty Little Thing. Объясните мне, почему я вижу на подошве собачьи экскременты?» — пожаловалась девушка и добавила, что каждый ботинок был в помещен в мешок, чтобы фекалии не испачкали упаковку.

Публикация Морган стала вирусной и набрала 3,7 тысячи лайков и почти 10 тысяч комментариев. Пользователи сети поддержали покупательницу и принялись критиковать марку. «Черт возьми, что происходит с этим брендом», «Это ужасно, но я не могу перестать смеяться», «Я бы в них испражнилась и отправила бы обратно», «Чертовски омерзительно», «Меня теперь тоже тошнит», — писали они.

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В комментарии для издания The Sun героиня материала объяснила, что обратилась в службу поддержки компании, чтобы обменять испачканный товар на новую пару, однако представители бренда отказались от возврата и предложили ей полную денежную компенсацию.

В январе девушка нашла мусор в кармане новой куртки и разозлилась. Британка Анна Басби (Anna Busby) купила куртку бренда Ellesse за 60 фунтов стерлингов (6187 рублей). По словам клиентки, она примерила новую вещь, как только получила посылку. Засунув руки в карманы, женщина обнаружила в одном из них грязную салфетку, а в другом — пачку пакетов для подгузников.