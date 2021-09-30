Отличие наряда на фото в сети от реальности вызвало смех у покупательницы

Приобретенный в интернет-магазине наряд вызвал у покупательницы смех из-за отличия заявленного на фото в сети товара от реальности. Соответствующий материл публикует Daily Star.

39-летняя Линдси Смит (Lindsey Smith) заказала на сайте популярного бренда PrettyLittleThing трикотажный комбинезон серого цвета с целью носить его в качестве домашней одежды. Его стоимость с учетом скидки составляет 15 фунтов стерлингов (1475 рублей).

Так, женщина сфотографировала себя во время примерки наряда: видно, что тесный комбинезон плотно прилегает к ее телу и полностью обнажает грудь. «Я не смогла застегнуть верхнюю пуговицу, все вывалилось наружу. Это не очень хорошо, когда ты живешь в доме с четырьмя мужчинами — мужем и тремя сыновьями», — высказалась она.

По словам Смит, ей показалось, что бренд прислал ей вещь на несколько размеров меньше. Героиня материала решила отправить свое фото в комбинезоне в службу поддержки с просьбой вернуть ей деньги за данный товар. «Сперва я разочаровалась, но потом долго смеялась. (...) Сотрудники бренда отнеслись к моей жалобе с пониманием и сразу же оформили мне возврат средств», — заключила покупательница.

Ранее в сентябре блогерша из Лондона Чесси Кинг показала купленное онлайн платье и рассмешила подписчиков. На размещенных в сети она продемонстрировала свой новый наряд: зеленое платье длины миди с высоким разрезом на бедре и вырезами, которые полностью обнажают грудь девушки. В описании к посту покупательница объяснила, что вещь, которую она примерила на фото — на самом деле не платье, а юбка.