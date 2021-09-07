Полная девушка натянула купленные в сети шорты до груди и рассмешила подписчиков

Клиентка модного бренда Pretty Little Thing купила одежду онлайн и рассмешила пользователей сети. На опубликованное в ее TikTok-аккаунте видео обратили внимание в Daily Star.

На размещенных в сети кадрах Хизер (Heather) продемонстрировала новые велосипедные шорты черного цвета с надписями PLT на бедрах. Девушка натянула их до груди и указала на то, что размер обновки оказался чересчур большим. «Девушка на фото на сайте бренда выглядела потрясающе в этих шортах. Теперь взгляните на меня», — шутливо прокомментировала она ролик, набравший 617,4 тысячи просмотров.

Подписчиков Хизер рассмешила ее публикация. «Это больше похоже на комбинезон», «Они подняли высокую посадку на совершенно новый уровень», «Ты сделала мой день!», «Это очень смешно!», «Я сейчас взорвусь от смеха!» — писали они.

В августе шорты размера XL оказались малы клиентке популярного бренда и вывели ее из себя. 21-летняя Хлоя-Мэй (Chloe-Mae) объяснила, что обычно покупает одежду размера M, и на этот раз заказала онлайн голубые джинсовые шорты. Чтобы не ошибиться с посадкой обновки, она добавила в корзину еще две пары шортов размера L и XL. Когда девушка получила заказ и начала примерку, все шорты оказались ей малы, включая вещь размера XL.