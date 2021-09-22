Отличие платья на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы

Приобретенное в интернет-магазине платье вызвало у блогерши недоумение во время его примерки из-за отличия заявленного на фото товара от реальности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

На размещенных в сети кадрах 28-летняя жительница Лондона Чесси Кинг (Chessie King) продемонстрировала свой новый наряд: зеленое платье длины миди с высоким разрезом на бедре и вырезами, которые полностью обнажают грудь девушки. В описании к посту покупательница объяснила, что вещь, которую она примерила на фото — на самом деле не платье, а юбка.

По словам Кинг, она заказала комплект, состоящий из кроп-топа и юбки. Однако верх костюма ей не доставили, поэтому героине материала пришлось стилизовать его нижнюю часть по-своему.

Пост девушки рассмешил пользователей сети. «Твой вариант мне нравится гораздо больше!», «Это очень смешно!», «Ты очень смелая, раз решилась опубликовать такое фото!», «Я восхищаюсь твоим чувством юмора!», «Я сейчас умру от смеха!» — писали они в комментариях.

В августе шорты размера XL оказались малы клиентке популярного бренда и вывели ее из себя. 21-летняя Хлоя-Мэй (Chloe-Mae) объяснила, что обычно покупает одежду размера M, и на этот раз заказала онлайн голубые джинсовые шорты. Чтобы не ошибиться с посадкой обновки, она добавила в корзину еще две пары шортов размера L и XL. Когда девушка получила заказ и начала примерку, все шорты оказались ей малы, включая вещь размера XL.