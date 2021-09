Бренд нашел способ заработать на меме с Берни Сандерcом на инаугурации Байдена

Американский бренд нашел способ заработать на меме c сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, который появился в сети после церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Daily Mail.

Онлайн-ретейлер Dollz Kill начал продавать костюм под названием Once Again Asking («Еще раз прошу»), отсылающего к знаменитой фразе Сандерса, которая распространилась в соцсетях в 2020 году. Наряд состоит из серого платья, выполненного в виде куртки, массивных ботинок, медицинской маски и варежек с вышивкой. Его стоимость равна 85 долларам (6208 рублей).

Отмечается, что описанный образ напоминает одежду политика, в которой папарацци запечатлели его в январе на инаугурации. Он появился на мероприятии в вещах, несоответствующих формальному дресс-коду, а именно — парке бренда Burton и вязаных варежках. Известно, что аксессуар мужчина получил в подарок от учительницы Джен Эллис.

Тогда внешний вид Сандерса, сидящего на отдельном стуле в защитной маске, рассмешил пользователей соцсетей, и они принялись с помощью фотошопа добавлять его изображение на скриншоты известных фильмов, сериалов и музыкальных клипов.

I LOVE Halloween, but the "sexy" Bernie Sanders is a bit disturbing. pic.twitter.com/gUy20efesj — Rockstress (@RockstressFM) September 23, 2021

Директор по маркетингу Dollz Kill Дана Розенбург (Dana Rosenburg) заявила, что костюм получил широкую популярность среди покупателей бренда. В то же время пользователи сети неоднозначно отнеслись к товару, о чем принялись писать в постах в Twitter. «Я люблю Хэллоуин, но сексуальный костюм Сандерса — это треш», — посетовал один из них.

Ранее в январе Берни Сандерс похожим способом заработал на собственном меме. Выяснилось, что на сайте марки Bernie, посвященной деятельности сенатора, начали продавать свитшот с изображением политика, которое было сделано во время инаугурации Байдена.