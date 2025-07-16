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13:10, 16 июля 2025Экономика

Редкое явление заметили в Москве

Ученый Золина: Облака мамматусы появились в Москве из-за жары и гроз
Александра Качан (Редактор)

Фото: Wienerwaelder / Wikimedia

Из-за жары и частых гроз в Москве и области появились редкие для Центральной России облака — мамматусы. Об этом рассказала Агентству городских новостей «Москва» ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

Мамматусы — явление, при котором облака принимают «мешковатую» форму. Оно свидетельствует о сильной турбулентности и нестабильности в атмосфере. Появление таких облаков связано с резкими перепадами температуры. Они образуются из-за опускания вниз холодного воздуха, в то время как обычно облака появляются за счет подъема теплого воздуха.

«Мамматусы, или вымеобразные облака — редкие мешкообразные структуры, свисающие с нижней кромки мощных кучево-дождевых облаков. Согласно классификации Всемирной метеорологической организации, это не отдельная разновидность облака, а его дополнительный элемент», — отметила Золина. Она добавила, что подобное явление чаще наблюдается в средних широтах.

По словам эксперта, сами по себе мамматусы не представляют угрозы, но их появление может означать риски для авиации и возможные экстремальные погодные явления, в частности град и мощный ветер.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что от перегрева в аномальную жару застроенную зданиями Москву защищают облака.

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