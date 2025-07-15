Названо спасение Москвы от аномальной жары

Синоптик Позднякова: Облака спасают застроенную Москву от аномальной жары

От перегрева в аномальную жару застроенную зданиями Москву защищают облака. Спасение столицы от высоких температур назвала метеоролог Татьяна Позднякова, пишет NEWS.ru.

Синоптик отметила, что из-за плотной застройки город нагревается сильнее, чем раньше. Однако облачность смягчает воздействие солнечных лучей. «Чтобы Москве остыть, нужно какое-то время. У нас город высотный, поэтому площадь, на которую падают солнечные лучи, значительно увеличилась по сравнению с той Москвой, которая была когда-то», — пояснила Позднякова.

Метеоролог отметила, что с каждым днем пришедший из Ирана и Ирака жаркий воздух трансформируется на солнце. Сейчас погода стала более облачной — эти условия защищают от дополнительного прогрева и без того жаркой воздушной массы, заключила специалистка.

Ранее жителей Москвы предупредили о жаре и ливне. По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем в столице местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 28-30 градусов, а также ливни с грозой и крупным градом.