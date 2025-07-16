Экс-прокурор Крыма Поклонская показала новую татуировку с рунами на видео

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская показала новую татуировку с рунами на видео. Кадры, на которых заметен новый рисунок на теле, она опубликовала в Telegram.

На выложенных кадрах видно, как Поклонская позирует фотографу в помещении с песком на полу. Экс-прокурор одета в белое платье с открытой спиной. Его вырез открывает сразу две татуировки — старую, изображающую двух змей вокруг цветка лотоса, и новую — дерево в окружении рун.

О новой татуировке Поклонской стало известно 16 июля. Кроме рисунка рун на ее теле есть еще два изображения.

Ранее тату-мастер из Санкт-Петербурга рассказал «Ленте.ру» о значении новой татуировки Поклонской. По словам специалиста, набившего за свою практику множество символов из мифологии, татуировка экс-прокурора популярна у тех, кто поверхностно интересуется скандинавской мифологией.